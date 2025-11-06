 Президент Мексики подает в суд на мужчину за домогательства - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В мире

Президент Мексики подает в суд на мужчину за домогательства - ВИДЕО

First News Media10:18 - Сегодня
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что намерена предъявить обвинения мужчине, который позволил себе сексуальные домогательства во время ее публичного выступления в Мехико.

Инцидент произошел во вторник недалеко от Национального дворца и был запечатлен на видео очевидцами.

На кадрах видно, как глава государства общается с группой сторонников, когда неизвестный мужчина подходит к ней сзади, пытается поцеловать в шею и положить руки на тело. Шейнбаум мгновенно отстранилась, после чего вмешался член ее команды безопасности. Нарушитель был оперативно задержан.

«Я считаю, что если не подам жалобу, то что будет с другими мексиканскими женщинами? Если они делают это с президентом, что будет со всеми женщинами в нашей стране?» — заявила Шейнбаум на пресс-конференции.

По словам президента, она решила довести дело до суда не только из-за личного опыта, но и ради других женщин, сталкивающихся с подобными формами насилия. «Я переживала подобное еще тогда, когда не была президентом, а будучи студенткой. Но теперь должна быть проведена черта», — подчеркнула Шейнбаум, добавив, что подозреваемый, по предварительным данным, домогался и других женщин в толпе.

Феминистские организации и правозащитные группы уже высказались в поддержку президента, заявив, что этот случай отражает глубоко укоренившийся мачизм в мексиканском обществе, где некоторые мужчины по-прежнему считают себя вправе нарушать личные границы женщин, даже если речь идет о главе государства.

По данным правозащитников, фемицид и гендерное насилие остаются одной из самых острых проблем страны. По оценкам, до 98% преступлений на почве гендерной ненависти в Мексике остаются безнаказанными.

Клаудия Шейнбаум, вступившая в должность президента летом 2025 года, ранее обещала сделать борьбу с насилием в отношении женщин одним из приоритетов своей администрации. Однако правозащитники отмечают, что заметного прогресса в этой сфере пока не наблюдается.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

