Самир Багиров вернулся после четырёхлетнего творческого перерыва с песней о надежде и победе – ВИДЕО

После четырёхлетнего творческого затишья, связанного с периодом депрессии, популярный азербайджанский певец Самир Багиров вернулся с новой песней «Dön» («Вернись»).

Автором слов и музыки трека является Рафаэль Шабанов (Rafo) – в песне звучит выразительная строчка «Qarabağ kimi dön» («Вернись, как Карабах»), акцентирующая тему разлуки и возвращения, символизируя одновременно надежду и победу.

«В этой песне есть и личные переживания, и дух победы нашего народа. Карабах - это наша гордость», - комментирует С.Багиров премьеру песни и снятого на нее видеоклипа, просмотреть который можно ниже.

