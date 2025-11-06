Азербайджан и арабские монархии Персидского залива: курс на укрепление стратегического сотрудничества

Автор: политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В последние несколько лет отношения между Азербайджаном и арабскими монархиями Персидского залива получили заметное развитие.

При этом с каждым годом и даже месяцем эта динамика приобретает все более конкретные очертания.

Ярким подтверждением этому может служить визит делегации руководителей структур-членов Арабской координационной группы (АКГ) в Азербайджан. 5 ноября их принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и в рамках проведенной беседы обсудил перспективы развития сотрудничества с группой в рамках конкретных проектов.

Следует отметить, что в состав делегации вошли президент Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер, президент Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамид аль-Халифа, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби и председатель Исполнительного комитета Экспортного офиса Абу-Даби (ADEX) Мохаммед Саиф аль-Сувайди, главный исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии Султан Абдулрахман аль-Маршад и исполняющий обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Валед аль-Бахар. Что отражает высокий уровень и компетенцию участников.

Сам визит делегации стал важным событием, отражающим новую фазу взаимодействия Баку со странами арабского мира и усиливающим экономическую дипломатию Азербайджана. Важно отметить, что он стал логическим продолжением недавних поездок министра экономики Микаила Джаббарова в страны Персидского залива — Катар, Оман и Кувейт, где обсуждались вопросы углубления экономических связей и привлечения инвестиций.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил намерение структур АКГ поддерживать проекты, связанные с развитием социальной и транспортной инфраструктуры, особенно в период масштабных восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре. При этом, Глава государства отметил, что Азербайджан завершил основные инфраструктурные проекты и реализует государственные программы в водной, транспортной и других сферах.

В ходе встречи обсуждались перспективы участия арабских финансовых институтов в финансировании проектов в приоритетных секторах ненефтяной экономики. Президент Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер, поблагодарив азербайджанского лидера за встречу, отметил, что посещение освобожденных территорий, включая город Шуша, произвело на делегацию глубокое впечатление.

Говоря о характере визита, не лишним было бы напомнить, что арабская координационная группа, созданная в 1975 году, объединяет ведущие институты развития арабского мира — Исламский банк развития, Фонд ОПЕК, Фонд развития Саудовской Аравии, Кувейтский фонд арабского экономического развития и другие структуры.

Она является одной из крупнейших платформ донорского сотрудничества, координируя инвестиции в инфраструктурные, энергетические и социальные проекты по всему миру.

Не случайно, на переговорах в Баку обсуждались перспективы совместного финансирования инфраструктурных проектов, программ в сфере возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, транспорта и социальной инфраструктуры. Представители АКГ выразили готовность рассматривать Азербайджан как одно из приоритетных направлений для долгосрочных инвестиций, учитывая его географическое положение, политическую стабильность и экономическую политику.

Эти переговоры согласуются с курсом Азербайджана на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтегазового сектора. За первые месяцы 2025 года объем ненефтяного экспорта вырос более чем на 10 %, что свидетельствует о результативности реформ и улучшении инвестиционного климата.

Для арабских стран участие в азербайджанских инициативах открывает возможность расширения присутствия на Южном Кавказе и укрепления экономических связей с Баку, который играет ключевую роль как транспортный и энергетический узел между Каспием, Ближним Востоком и Европой.

Сегодня торговля и инвестиции между Азербайджаном и странами АКГ структурируются по трем направлениям: сотрудничество с ОАЭ в торговых и реэкспортных операциях, взаимодействие с Саудовской Аравией в инфраструктурных и энергетических проектах, а также инвестиционные связи с Катаром, Оманом и Кувейтом, которые могут перерасти в производственные и логистические партнерства.

В целом визит делегации АКГ в Баку подтвердил растущий интерес арабских финансовых институтов к азербайджанской экономике и стал символом перехода отношений между Азербайджаном и арабским миром на новый уровень — от политико-дипломатического взаимодействия к устойчивому экономическому партнерству, основанному на инвестициях, совместных проектах и взаимовыгодной торговле.