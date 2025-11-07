 Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну | 1news.az | Новости
Политика

Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну

First News Media16:00 - Сегодня
На проходящем 7 ноября в Бакинском военном суде судебном процессе по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжаются обвинительные речи прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании огласил часть документов и доказательств, относящихся к обвиняемому Бабаяну Давиду Клими.

Было отмечено, что Давид Бабаян во время продолжающейся со стороны Армении агрессивной войны в 1998 году присоединился к деятельности самопровозглашенного образования и до 2023 года занимал различные «должности». Это подтверждено как его собственными показаниями, так и документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Сторона обвинения вменила в вину Давиду Бабаяну преступные действия, совершенные в период 1998–2023 годов, поскольку, хотя он и не являлся военнослужащим, но и не был рядовым гражданским лицом.

Фактические обстоятельства дела, многочисленные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, включая документы и материалы, непосредственно относящиеся к обвиняемому, а также показания других обвиняемых лиц, свидетельствуют о том, что, хотя Д. Бабаян не принимал непосредственного участия в боевых действиях с оружием в руках, он напрямую участвовал в формировании и реализации идеологии преступного сообщества и политики самопровозглашенного образования. Он был осведомен о преступлениях, совершаемых в интересах преступного сообщества, однако, несмотря на свои возможности, не предпринял никаких мер для предотвращения этих преступлений, а, разжигая ненависть и вражду, создал почву для совершения новых деяний. Тем самым он косвенно участвовал в совершении преступных деяний, произошедших в указанный период.

Было подчеркнуто, что в своих интервью и публикациях в социальных сетях Д. Бабаян высказывал мнения, оправдывающие действия преступного сообщества, заявлял о необходимости продолжения оккупации, а также подчеркивал «необходимость захвата новых территорий Азербайджанской Республики».

Было отмечено, что Д. Бабаян выступал в качестве политического идеолога и пропагандиста планов ведения войны.

Сторона обвинения указала, что, как установлено прецедентом Нюрнбергского международного военного трибунала, ответственность за развязывание агрессивной войны несут не только те, кто берет в руки оружие, но и те, кто ее планирует, пытается легитимизировать и представляет международному сообществу.

Таким образом, Д. Бабаян, умышленно и непосредственно участвуя в подготовке, организации, ведении и легитимизации агрессивной войны, косвенно участвовал в совершении преступлений против мира и человечности.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

