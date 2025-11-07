 Готовится Хартия стратегического партнёрства между Азербайджаном и США | 1news.az | Новости
Политика

Готовится Хартия стратегического партнёрства между Азербайджаном и США

First News Media15:50 - Сегодня
Начата работа по подготовке Хартии стратегического партнёрства между Азербайджаном и США, сообщил в интервью АПА глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что во время августовского визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон руководители Азербайджана и США подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнёрства между двумя странами.

«В этих рамках в течение следующих шести месяцев планируется разработать Хартию стратегического партнёрства, которая определит основные направления нашего взаимодействия. Приоритетные области работы Стратегической группы включают энергетику, торговлю и региональные связи, цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект; оборону, безопасность и борьбу с терроризмом, а также другие сферы, представляющие взаимный интерес. Это демонстрирует приверженность Азербайджана и США не только декларативному, но и практическому сотрудничеству на основе реальных проектов», - указал Гаджизаде.

