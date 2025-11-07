Известный азербайджанский рэпер задержан за рекламу незаконных азартных игр - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД), а также Государственное агентство по контролю за антимонопольной и потребительской деятельностью при Президенте провели операцию против лиц, рекламирующих незаконные азартные игры.

Киберполицией были установлены и доставлены в Главное управление 17 человек, рекламировавших незаконные азартные игры и ставки на своих страницах – в отношении этих лиц были приняты меры в соответствии с законом.

В числе задержанных и известный азербайджанский рэпер Epi (Акпер Новрузлу) – напомним, что минувшим летом исполнитель также был задержан полицией.

13:55

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД), а также Государственное агентство по контролю за антимонопольной и потребительской деятельностью при Президенте провели операцию против лиц, рекламирующих незаконные азартные игры.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Отдела по контролю за законодательством о недобросовестной конкуренции и рекламе Агентства, в ходе которых отслеживалась реклама запрещенных на территории страны онлайн-азартных игр в аккаунтах с большим количеством подписчиков в Instagram, TikTok и других социальных сетях, было установлено, что ряд инфлюенсеров, то есть активных в социальных сетях лиц, осуществляли рекламу незаконных азартных игр и ставок, а также распространяли контент, направленный на продвижение этих аккаунтов.

В связи с этим киберполицией были установлены и доставлены в Главное управление 17 человек, рекламировавших незаконные азартные игры и ставки на своих страницах. В отношении этих лиц были приняты меры в соответствии с законом. «Еще раз предупреждаем пользователей социальных сетей, лиц, активно использующих эти платформы, что стимулирование распространения, а также реклама незаконных азартных игр и ставок считаются нарушением закона. За совершение данного деяния предусмотрены строгие меры ответственности в соответствии с законодательством», - говорится в обращении МВД.