JIVA отправляется в международный промо-тур перед «Евровидением 2026» - ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» JIVA отправляется в международный промо-тур в преддверии конкурса.

Первой остановкой станет Eurovision in Concert 2026, который пройдёт в Амстердаме 11 апреля, где певица представит конкурсную композицию «Just Go» перед поклонниками конкурса, журналистами и представителями фан-сообщества.

Eurovision in Concert считается крупнейшим и наиболее значимым pre-party конкурса «Евровидения». Ежегодно мероприятие собирает большинство участников текущего года и становится первой площадкой, где артисты исполняют свои песни вживую за пределами национальных отборов. Для многих исполнителей это важный этап подготовки - возможность протестировать номер, оценить реакцию аудитории и привлечь внимание европейской прессы.

Ожидается, что в концерте примут участие представители десятков стран, которые выступят со своими конкурсными заявками - шоу традиционно проходит на одной из крупнейших концертных площадок города AFAS Live и открывает серию промо-выступлений по Европе.

Все, что нужно знать о певице Джамиле Гашимовой, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

«Уже который год не можем выйти в финал…»: Реакции пользователей соцсетей на песню «Just Go» - ФОТО - ВИДЕО

На фоне критики ITV объяснил, как выбирали JIVA и создавалась песня «Just Go», ответив на слухи об ИИ - ВИДЕО