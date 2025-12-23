Айгюн Кязимова и Ройа собираются на конкурс «Евровидение» - ВИДЕО

Заявление на эту тему в комментарии программе «Incə səhər» сделала народная артистка Азербайджана Ройа Айхан.

Напомним, что сравнительно недавно многолетнему конфликту А.Кязимовой и Р.Айхан был положен конец – певицы помирились и намекнули своим поклонникам о том, что в будущем их ждут совместные проекты. Одним из таких проектов может стать международный песенный конкурс «Евровидение», на который певицы собираются дуэтом и в данный момент ищут песню.

«Мы очень хотим записать дуэт. Постепенно движемся к этому. Мы сообщили об этом всем композиторам. И Айгюн ханум, и я работаем над дорогостоящими, масштабными проектами. Объединимся в дуэте для «Евровидения», - отмечает Р.Айхан, подчеркивая, что возможный релиз дуэта с А.Кязимовой запланирован на март.