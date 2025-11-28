Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

Дело в отношении лица, обвиняемого в совершении теракта и других особо тяжких преступлений в Ханкенди, направлено в суд.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что следственное управление Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с террористическим актом, совершенным 14 сентября этого года на территории города Ханкенди путем стрельбы из огнестрельного оружия и боеприпасов, приведших к взрыву, а также по фактам покушения на умышленное убийство более двух сотрудников полиции, связанным с террористической деятельностью, и другим эпизодам.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что уроженец Ханкенди, армянин по национальности, 1967 года рождения Карен Аванесян совершил ряд особо тяжких преступлений.

Так, установлено, что К. Аванесян, действуя с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения, совершить террористический акт, сопровождающийся взрывами, убийством людей и другими общественно опасными последствиями, а также совершить умышленное убийство в связи с террористической деятельностью, заранее незаконно приобрел и хранил на территории города Ханкенди автомат «АКМ» с комплектующими и большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных вооружённых формирований, действовавших в городе до сентября 2023 года.

Он спрятал указанное оружие и боеприпасы в Ханкенди и длительное время держал их при себе.

Для реализации преступного замысла 14 сентября примерно в 07:00 Аванесян без объяснения причин покинул социальное убежище, где проживал, забрал спрятанное оружие и привел его в боеготовое состояние. Около 09:00 он проник в другой, пустующий дом, занял позицию и стал ждать приближения сотрудников полиции.

Увидев, что сотрудников полиции, пытавшихся определить его местонахождение, большое количество, он пришел к выводу, что созрели условия для осуществления заранее спланированного теракта и убийства нескольких представителей власти. С этого укрытия он открыл беспорядочный интенсивный огонь из автомата по приближающимся полицейским, а затем бросил в их сторону ручные гранаты, приведя их в действие.

В результате трое сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, были эвакуированы с места происшествия и им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, что позволило спасти их жизни.

Кроме того, несмотря на требования законодательства и неоднократные предупреждения, Карен Аванесян отказался подчиниться законным требованиям представителей власти. В связи с этим сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, после чего он был задержан и доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На основании собранных доказательств Карен Аванесян привлечен к ответственности по статьям 29, 120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (покушение на убийство двух и более лиц, представителей власти, общеопасным способом, в связи с терроризмом), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти с применением насилия) Уголовного кодекса.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, суд города Ханкенди избрал в отношении Карена Аванесяна меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по данному уголовному делу завершено, и материалы направлены для рассмотрения по подсудности в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.