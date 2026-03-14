WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

Азербайджан представит свои инициативы в области жилищного строительства на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в мае 2026 года в Баку, заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, сегодня существует социальное неравенство: «Существуют проблемы, связанные с градостроительством и развитием. Обеспечение жилищных условий может устранить экономическую разобщенность».

Анар Гулиев отметил, что правительство, общины и организации должны обеспечить адекватные условия для людей: «Восстановление для перемещенного населения должно быть устойчивым. Возможно вложение крупных инвестиций в жилищное строительство. Все это будет обсуждаться на WUF13 в Баку. Диалоги на высоком уровне, различные сессии объединят частный сектор и гражданское общество».

Глава Госкомитета также коснулся восстановительных и реконструкционных работ в Карабахе, подчеркнув обширный опыт Азербайджана. По его словам, WUF13 создаст платформу для демонстрации национального опыта, обмена знаниями и изучения передовых международных практик в решении жилищных проблем.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

