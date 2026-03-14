Эксперт UN-Habitat: WUF13 станет платформой для демонстрации возможностей городского управления

Регион Восточной Европы и Центральной Азии находится на пересечении экономических преобразований, городского развития и гуманитарных процессов, отметил эксперт UN-Habitat, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али на брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, открытие регионального представительства UN-Habitat по Восточной Европе и Центральной Азии в Стамбуле - очень своевременное решение, потому что сейчас этот регион находится на пересечении экономических преобразований, городского развития и гуманитарных процессов.

«Он (новый офис - ред.) дает возможность продемонстрировать городскую трансформацию в регионе и обозначить наш вклад в поддержку стран региона», - добавил Эрфан Али.

Он также отметил, что проведение Всемирного форума городов впервые в Центральной Азии и на Южном Кавказе станет чрезвычайно важной и своевременной возможностью продемонстрировать на глобальном уровне как вызовы, так и возможности, с которыми сталкиваются местные и региональные органы власти.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

Источник: Report