Хикмет Гаджиев обсудил с представителем Китая стратегическое сотрудничество между Баку и Пекином
Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Китаем обсуждены на встрече помощника Президента АР - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева с бывшим спецпредставителем правительства КНР по европейским делам и послом в Азербайджане У Хунбо.
Об этом Х.Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.
«Состоялась продуктивная встреча с У Хунбо, бывшим специальным представителем правительства Китая по европейским делам и послом Китая в Азербайджане. Мы обменялись мнениями о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем и обсудили ключевые региональные вопросы. Ценный диалог, отражающий глубину наших двусторонних отношений», - написал Х.Гаджиев.
Had a productive meeting with Wu Hongbo, former special representative of the Chinese government for European affairs and Chinese Ambassador in Azerbaijan. We exchanged views on Azerbaijan–China comprehensive strategic cooperation and discussed key regional affairs. A valuable… pic.twitter.com/lUTg6iMgQG — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 14, 2026