Политика

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

First News Media00:15 - Сегодня
В Варшаве, столице Польской Республики, состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Польши.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время консультаций азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана Эмиль Сафаров, а польскую делегацию – директор Управления консульских дел Министерства иностранных дел Польши Юстына Хржановска.

В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Республикой Польша в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов по данной области и возможности цифровизации консульских услуг.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями не только по вопросам консульской деятельности, но и по перспективам многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере юстиции, внутренних дел, прокуратуры и миграции, а также по расширению связей.

Источник: Report

