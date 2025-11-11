 Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции | 1news.az | Новости
Политика

Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции

First News Media21:53 - Сегодня
Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции

Организация тюркских государств (ОТГ) направила соболезнования Анкаре в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

Об этом говорится в публикации на странице организации в социальной сети «X».

«С прискорбием узнали о крушении в Грузии военного грузового самолёта, возвращавшегося из Азербайджана в Турцию.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и мы с нетерпением ждём новостей о спасённых.

Мы молим Бога о милосердии к погибшим и выражаем соболезнования их семьям, близким и братскому турецкому народу», – отмечается в сообщении.

