Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает Hürriyet, стороны обсудили ход поисково-спасательной операции, проводимой в районе крушения турецкого военного транспортного самолёта в Грузии.

Кобахидзе выразил Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.

Отмечается, что на борту самолёта C-130, принадлежавшего Вооружённым силам Турции и потерпевшего крушение на территории Грузии, находились 20 военнослужащих.