Политика

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

First News Media23:00 - 11 / 11 / 2025
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

11 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию через Грузию.

Было подчеркнуто, что Азербайджан находится на связи с соответствующими государственными органами Турции и Грузии и готов оказать необходимую поддержку для ликвидации последствий аварии и проведения поисково-спасательных операций.

В свою очередь, Хакан Фидан выразил благодарность за поддержку и соболезнования в этот трудный день.

