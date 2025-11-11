Сирия вступила в глобальную коалицию против группировки ИГ, но не собирается участвовать в военных операциях против ИГ под командованием США.

Как передает Apnews, об этом заявил сирийский министр информации Хамза Мустафа.

«Эта политическая коалиция не равноценна контртеррористической армейской операции Inherent Resolve», - сказал он агентству.

По его словам, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о присоединении к коалиции в составе 89 стран, однако письменных договоренностей заключено не было.

Он отметил, что между Дамаском и Вашингтоном существует координация, в том числе иногда по вопросам операций против ИГ, но Сирия не участвует в миссиях Inherent Resolve.

Неназванный представитель властей США подтвердил АР, что на встрече аш-Шараа и Трампа сирийская сторона официально заявила о вступлении в коалицию.