Сирия вступила в глобальную коалицию против группировки ИГ
Сирия вступила в глобальную коалицию против группировки ИГ, но не собирается участвовать в военных операциях против ИГ под командованием США.
Как передает Apnews, об этом заявил сирийский министр информации Хамза Мустафа.
«Эта политическая коалиция не равноценна контртеррористической армейской операции Inherent Resolve», - сказал он агентству.
По его словам, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о присоединении к коалиции в составе 89 стран, однако письменных договоренностей заключено не было.
Он отметил, что между Дамаском и Вашингтоном существует координация, в том числе иногда по вопросам операций против ИГ, но Сирия не участвует в миссиях Inherent Resolve.
Неназванный представитель властей США подтвердил АР, что на встрече аш-Шараа и Трампа сирийская сторона официально заявила о вступлении в коалицию.