Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов

First News Media23:20 - 11 / 11 / 2025
Шесть стран Евросоюза готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов.

Об этом сообщают польские СМИ.

"Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и смогут подать заявку на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что страна "будет освобождена от любых механизмов переселения". По словам министра, также Польша будет освобождена от требования "обязательной солидарности", т.е. переселения определенного числа мигрантов, выплаты штрафов в случае нарушения, а также отправки оборудования или специалистов в другие страны в рамках миграционных программ.

