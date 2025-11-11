Министерство культуры призвало СМИ опираться только на официальные источники информации

В последние дни некоторые СМИ распространяют неточную информацию о деятельности Министерства культуры, не основываясь на официальных источниках.

Как говорится в заявлении ведомства, министерство подчеркнуло важность обращения исключительно к официальным сообщениям и проверенным данным для достоверного информирования общественности.

«Следует отметить, что распространение непроверенной и предвзятой информации, направленной на подрыв репутации государственного органа, является нарушением законодательства Азербайджанской Республики и может повлечь за собой юридическую ответственность», — говорится в заявлении.