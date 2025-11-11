Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования Турции
Омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева поделилась в соцсети публикацией в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции.
В публикации говорится:
«С глубокой скорбью восприняли новость о гибели военнослужащих. Выражаем глубочайшие соболезнования братской Турецкой Республике, её народу, а также семьям и близким погибших военнослужащих и желаем им терпения.
Нерушимая дружба и братские отношения между Азербайджаном и Турцией всегда сближали наши народы. Азербайджан разделяет скорбь Турции и чтит память павших».
188