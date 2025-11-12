 30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

Сегодня Азербайджан отмечает День Конституции - со дня принятия Основного закона проходит 30 лет.

В знак особого значения юбилейной даты Президент Ильхам Алиев объявил 2025 год в стране «Годом Конституции и Суверенитета».

Согласно Распоряжению главы государства, это решение принято с учетом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана как одной из провозглашенных Конституцией целей, а также в связи с 30-й годовщиной принятия Основного закона и 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году.

Наш народ отмечает эту славную дату с тройной радостью. Великая Победа в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и славная Победа в результате антитеррористической операции, обеспечили полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана. Благодаря этим историческим достижениям, сегодня положения нашей Конституции применяются на всей территории страны.

Принятие Конституции является одним из важнейших событий в истории независимости Азербайджана. В первые годы восстановления государственной независимости фундаментальные реформы, осуществленные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, вывели нашу страну на путь развития, а также создали предпосылки для принятия новой Конституции, которая обеспечила верховенство закона, построение правового, светского государства.

Первая Конституция независимого Азербайджана, разработанная под руководством великого лидера, была принята путем всенародного голосования (референдума), проведенного 12 ноября 1995 года. Основной закон государства вступил в силу 27 ноября 1995 года. Принятая в 1995 году Конституция является первой Конституцией независимого Азербайджана, а в целом - четвертой в истории нашей страны.

Конституция независимой Азербайджанской Республики регламентировала процесс государственного строительства, гарантировала демократическое развитие, предусматривала коренные реформы в политической, социальной, культурной, экономической сферах общества, явилась правовой основой совершенствования законодательства. Основной закон создал правовую базу для процесса демократического, правового, светского государственного строительства в нашей стране и придал мощный импульс ее развитию. Конституция провозгласила высшей целью государства обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Были сформулированы основополагающие принципы разделения власти. Защита прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, защита жизни и здоровья человека, обеспечение достойного уровня жизни и гуманизм составляют основную суть Конституции Азербайджана.

Учитывая исключительное значение первой Конституции в истории национальной государственности, указом от 1 ноября 1996 года, 12 ноября стало ежегодно отмечаться как День Конституции.

Конституция состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей. В связи с велениями времени, в Основной закон Азербайджана несколько раз вносились изменения и дополнения. 24 августа 2002 года путем референдума в 24 статьях Конституции было внесено 29 дополнений и изменений, а 18 марта 2009 года - более 30 дополнений и изменений в 25 статьях. Эти изменения призваны укрепить социально-экономическую базу Азербайджана, обеспечить более надежную гарантию прав и свобод граждан. По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева референдумом 26 сентября 2016 года в Конституцию в третий раз были внесены дополнения и изменения. 41 дополнение и поправка к статье 29 Конституции, охватывающие различные сферы, направлены на совершенствование работы высших органов государственной власти, судебной власти и муниципалитетов, более эффективное обеспечение прав и свобод человека, повышение ответственности государства и муниципалитетов в защите прав и свобод. Дополнения и изменения в Конституцию Азербайджанской Республики способствовали усовершенствованию Основного закона, приведению его в соответствие с новыми реалиями.

В преамбуле Конституции защита государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана были провозглашены как одно из основных намерений. Однако почти 30-летняя оккупация 20 процентов наших земель в результате агрессии Армении против Азербайджана не позволяла применять суверенные права Азербайджанской Республики на этих территориях. Положить конец оккупационной политике Армении и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны стали одной из главных целей национальной идеи азербайджанского народа, все ресурсы общества были направлены на решение этой судьбоносной задачи.

В результате Великой Победы в Отечественной войне и успешной антитеррористической операции, территориальная целостность и государственный суверенитет нашей страны были полностью восстановлены, юридическая сила Конституции Азербайджана установлена на всех освобожденных от оккупации территориях.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года, 20 сентября было объявлено в стране Днем государственного суверенитета.

Сегодня Азербайджан, руководствуясь национальными интересами и исходя из новых реалий, еще более решительно и принципиально продолжает проводить независимую политику. Опираясь на требования Конституции и свои суверенные права, наша страна уверенно движется вперед к достижению стратегических целей будущего.

Поделиться:
155

Актуально

Точка зрения

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

В мире

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета ...

Политика

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в стране

Точка зрения

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

От Баку до Белена: две модели глобальной ответственности

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Символ силы и права. Азербайджан празднует День Победы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджан и арабские монархии Персидского залива: курс на укрепление стратегического сотрудничества

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

Не пора ли прощаться? EUMA теряет смысл на фоне диалога Баку и Еревана

Пять лет свободы. Сегодня - День города Шуша

Последние новости

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

Сегодня, 00:00

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

11 / 11 / 2025, 23:45

Сирия вступила в глобальную коалицию против группировки ИГ

11 / 11 / 2025, 23:40

Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов

11 / 11 / 2025, 23:20

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

11 / 11 / 2025, 23:00

Министерство культуры призвало СМИ опираться только на официальные источники информации

11 / 11 / 2025, 22:40

Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

11 / 11 / 2025, 22:20

Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования Турции

11 / 11 / 2025, 22:00

Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции

11 / 11 / 2025, 21:53

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в стране

11 / 11 / 2025, 21:42

Роналду: чемпионат мира - 2026 станет для меня последним

11 / 11 / 2025, 21:05

Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции

11 / 11 / 2025, 20:40

Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

11 / 11 / 2025, 20:20

Иран отказался переносить столицу

11 / 11 / 2025, 20:00

Премьер-министр Азербайджана переговорил по телефону с вице-президентом Турции

11 / 11 / 2025, 19:45

Девлет Бахчели: Происки недругов Азербайджана и Турции обречены на провал

11 / 11 / 2025, 19:30

Глава МЧС Азербайджана выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

11 / 11 / 2025, 19:10

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

11 / 11 / 2025, 18:53

Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

11 / 11 / 2025, 18:48

Керим Велиев выразил соболезнования турецкой стороне

11 / 11 / 2025, 18:45
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52