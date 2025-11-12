30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

Сегодня Азербайджан отмечает День Конституции - со дня принятия Основного закона проходит 30 лет.

В знак особого значения юбилейной даты Президент Ильхам Алиев объявил 2025 год в стране «Годом Конституции и Суверенитета».

Согласно Распоряжению главы государства, это решение принято с учетом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана как одной из провозглашенных Конституцией целей, а также в связи с 30-й годовщиной принятия Основного закона и 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году.

Наш народ отмечает эту славную дату с тройной радостью. Великая Победа в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и славная Победа в результате антитеррористической операции, обеспечили полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана. Благодаря этим историческим достижениям, сегодня положения нашей Конституции применяются на всей территории страны.

Принятие Конституции является одним из важнейших событий в истории независимости Азербайджана. В первые годы восстановления государственной независимости фундаментальные реформы, осуществленные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, вывели нашу страну на путь развития, а также создали предпосылки для принятия новой Конституции, которая обеспечила верховенство закона, построение правового, светского государства.

Первая Конституция независимого Азербайджана, разработанная под руководством великого лидера, была принята путем всенародного голосования (референдума), проведенного 12 ноября 1995 года. Основной закон государства вступил в силу 27 ноября 1995 года. Принятая в 1995 году Конституция является первой Конституцией независимого Азербайджана, а в целом - четвертой в истории нашей страны.

Конституция независимой Азербайджанской Республики регламентировала процесс государственного строительства, гарантировала демократическое развитие, предусматривала коренные реформы в политической, социальной, культурной, экономической сферах общества, явилась правовой основой совершенствования законодательства. Основной закон создал правовую базу для процесса демократического, правового, светского государственного строительства в нашей стране и придал мощный импульс ее развитию. Конституция провозгласила высшей целью государства обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Были сформулированы основополагающие принципы разделения власти. Защита прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, защита жизни и здоровья человека, обеспечение достойного уровня жизни и гуманизм составляют основную суть Конституции Азербайджана.

Учитывая исключительное значение первой Конституции в истории национальной государственности, указом от 1 ноября 1996 года, 12 ноября стало ежегодно отмечаться как День Конституции.

Конституция состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей. В связи с велениями времени, в Основной закон Азербайджана несколько раз вносились изменения и дополнения. 24 августа 2002 года путем референдума в 24 статьях Конституции было внесено 29 дополнений и изменений, а 18 марта 2009 года - более 30 дополнений и изменений в 25 статьях. Эти изменения призваны укрепить социально-экономическую базу Азербайджана, обеспечить более надежную гарантию прав и свобод граждан. По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева референдумом 26 сентября 2016 года в Конституцию в третий раз были внесены дополнения и изменения. 41 дополнение и поправка к статье 29 Конституции, охватывающие различные сферы, направлены на совершенствование работы высших органов государственной власти, судебной власти и муниципалитетов, более эффективное обеспечение прав и свобод человека, повышение ответственности государства и муниципалитетов в защите прав и свобод. Дополнения и изменения в Конституцию Азербайджанской Республики способствовали усовершенствованию Основного закона, приведению его в соответствие с новыми реалиями.

В преамбуле Конституции защита государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана были провозглашены как одно из основных намерений. Однако почти 30-летняя оккупация 20 процентов наших земель в результате агрессии Армении против Азербайджана не позволяла применять суверенные права Азербайджанской Республики на этих территориях. Положить конец оккупационной политике Армении и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны стали одной из главных целей национальной идеи азербайджанского народа, все ресурсы общества были направлены на решение этой судьбоносной задачи.

В результате Великой Победы в Отечественной войне и успешной антитеррористической операции, территориальная целостность и государственный суверенитет нашей страны были полностью восстановлены, юридическая сила Конституции Азербайджана установлена на всех освобожденных от оккупации территориях.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года, 20 сентября было объявлено в стране Днем государственного суверенитета.

Сегодня Азербайджан, руководствуясь национальными интересами и исходя из новых реалий, еще более решительно и принципиально продолжает проводить независимую политику. Опираясь на требования Конституции и свои суверенные права, наша страна уверенно движется вперед к достижению стратегических целей будущего.