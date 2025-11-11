Дорожная полиция призывает водителей к осторожности при возвращении домой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДПИ) МВД обратилось к участникам дорожного движения, возвращающимся из поездок.

Как сообщили 1news.az в Управлении, в обращении говорится:

«В связи с возвращением населения к местам постоянного проживания после поездок в регионы в нерабочие праздничные дни, интенсивность движения на дорогах возрастёт. Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к участникам движения и просит для того, чтобы праздничные дни завершились в хорошем настроении, соблюдать правила безопасности, по возможности выезжать в светлое время суток, а также не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии.

Мы особо призываем водителей перед выездом обращать внимание на техническую исправность транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, а также строго соблюдать правила обгона и маневрирования, а также скоростной режим на протяжении всего пути».