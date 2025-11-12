Погода на четверг: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 13 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14 °C, днем 16-19 °C. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью - 80–85 %, днем - 70–75 %.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен кратковременный туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-11 °C, днем 17–21 °C, в горах ночью 3-7 °C, днем 10-15 °C.