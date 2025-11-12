 На Московском проспекте открыта новая выделенная полоса для автобусов - ФОТО | 1news.az | Новости
На Московском проспекте открыта новая выделенная полоса для автобусов - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
На Московском проспекте открыта новая выделенная полоса для автобусов - ФОТО

На участке Московского проспекта от Баладжарского спуска до улицы Г.Агаева создана отдельная полоса движения, которая соединена с существующей полосой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

До этого на данном участке регулярно наблюдались заторы. Несмотря на то, что регулярные маршрутные автобусы двигались по выделенной полосе от станции метро «20 Января» до участка дороги, называемого «Шамахинка», на участке от «Шамахинки» до Баладжары выделенной полосы для автобусов не было. Из-за этого возникали серьёзные задержки, и время поездки увеличивалось.

AYNA сообщает, что по указанному участку дороги ежедневно будет перевозиться более 90 000 пассажиров.

Благодаря выделенной полосе будет обеспечено комфортное и бесперебойное движение вновь введённых в эксплуатацию 500-го маршрута больших 18-метровых автобусов.

