Распространены кадры утреннего ДТП в Ясамальском районе - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:40 - Сегодня
Анализ ДТП, зафиксированных камерами наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом, показывает, что некоторые водители при выполнении манёвров, перестроений или поворотов считают, что включение указателя поворота даёт им преимущество перед другими участниками движения.

«Однако включение поворотника является лишь предупреждением и не даёт водителю права действовать в нарушение правил дорожного движения. Попытка совершить манёвр, не убедившись в безопасности движения, может привести к аварии», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Зафиксированное сегодня утром на Внешней кольцевой автодороге в Ясамальском районе столицы ДТП также свидетельствует о том, что водитель, включив указатель поворота, не оценил правильно дистанцию ​​и скорость других транспортных средств и совершил маневр, не создав безопасных условий, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

«Напоминаем ещё раз, что статья 42 Закона «О дорожном движении» обязывает водителя подавать сигналы поворота в соответствующем направлении внешними световыми сигналами перед началом движения, поворотом, обгоном и остановкой. При этом манёвр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам движения. В законе также указано, что подача сигналов не даёт водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер безопасности», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

