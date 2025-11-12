Хлебопекарня в Ясамальском районе временно закрыта после проверки AQTA - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку хлебопекарного предприятия, принадлежащего физическому лицу Шафиге Наджафовой и расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Ш.Азизбекова, дом 1.

В ходе осмотра было установлено нарушение требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В частности, выявлено, что на предприятии не соблюдается принцип технологической последовательности, не проводится мониторинг и регистрация температуры, используемое оборудование содержится в грязном состоянии, испечённый хлеб не охлаждается при соответствующей температуре, используемая вода не проходит фильтрацию, а также обнаружены другие нарушения.

Были взяты образцы для лабораторного исследования - до устранения выявленных недостатков производство приостановлено, в отношении руководства составлен административный протокол.