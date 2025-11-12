На трассе Баку-Шамаха опрокинулся грузовик
На территории посёлка Мушфигабад Гарадагского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По информации Oxu.Az, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящем через посёлок Мушфигабад. Грузовой автомобиль марки "Isuzu" потерял управление и опрокинулся.
В результате происшествия автомобилю нанесён ущерб, пострадавших нет. По предварительной версии, причиной инцидента послужил сильный туман.
По данному факту ведётся расследование.
