На трассе Баку-Шамаха опрокинулся грузовик

На территории посёлка Мушфигабад Гарадагского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации Oxu.Az, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящем через посёлок Мушфигабад. Грузовой автомобиль марки "Isuzu" потерял управление и опрокинулся.

В результате происшествия автомобилю нанесён ущерб, пострадавших нет. По предварительной версии, причиной инцидента послужил сильный туман.

По данному факту ведётся расследование.