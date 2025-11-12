Гражданам Армении устроят туры по военным объектам

Уже значительное число граждан обратилось в правительство с целью посмотреть приобретенные Арменией в последние годы вооружения и построенные инженерные укрепления, заявил премьер Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, для группы граждан в ближайшее время будет организован показ оружия.

Пашинян добавил, что министр обороны Сурен Папикян направил аналогичное предложение депутатам.

В минувшую субботу премьер заявил, что правительство готово показать бывшим лидерам страны и простым гражданам результаты модернизации армии – новые вооружения, технику и инженерные работы, выполненные за последние годы. С этой целью он предложил сформировать группы по 50 человек и организовать для них визиты на военные объекты.

Такое решение премьер озвучил в ответ на критику со стороны экс-президента Сержа Саргсяна, связанную с действиями Пашиняна и его команды во время 44-дневной войны. Премьер выступил с этой идеей, намереваясь показать, имеющийся контраст между полученным от предшественников наследием и нынешним состоянием армии.

Источник: Sputnik Армения