 Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш

First News Media19:00 - Сегодня
12 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом-нерезидентом Народной Республики Бангладеш в нашей стране Аманулом Хакком.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш.

Стороны подчеркнули развитие отношений между нашими странами, основанных на дружбе и взаимном уважении, отметили с удовлетворением взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и D-8. Отмечалось наличие широкого потенциала для развития сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, энергетики, образования и культуры.

С удовлетворением было также отмечено участие руководителя переходного правительства Бангладеш, главного советника Мухаммеда Юнуса в конференции COP29 и напомнено о контактах на уровне лидеров. Подчеркивалось наличие широких перспектив сотрудничества в рамках предстоящих в будущем году в нашей стране Саммитов Организации исламского сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также Всемирного форума городов ООН.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, включая расширение контактов на высоком уровне и углубление сотрудничества на международных платформах.

