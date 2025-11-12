 Казахстан и Россия обменялись двусторонними соглашениями | 1news.az | Новости
В мире

Казахстан и Россия обменялись двусторонними соглашениями

First News Media19:30 - Сегодня
Казахстан и Россия обменялись двусторонними соглашениями

В присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами, направленными на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Пакет включает 13 соглашений и меморандумов, охватывающих широкий спектр направлений — от экономики и транспорта до образования, экологии и ядерной безопасности.

В числе ключевых документов — Комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами Казахстана и России на 2026–2030 годы, а также соглашения о взаимодействии в области транспортной безопасности и транзитных перевозок железнодорожным транспортом.

Особое внимание уделено вопросам космического сотрудничества. Подписано соглашение о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний ракетно-космических комплексов «Союз-5» и «Байтерек».

Стороны также договорились об открытии Генерального консульства Российской Федерации в Актау, развитии сотрудничества в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и регулирования ядерной и радиационной безопасности при мирном использовании атомной энергии.

В гуманитарной сфере подписан меморандум между министерствами просвещения двух стран о создании совместных общеобразовательных организаций. Кроме того, достигнуты договоренности о сотрудничестве в развитии особых экономических зон и совместных природоохранных проектах, включая подготовку к ввозу в Казахстан амурских тигров из России.

В транспортной сфере подписаны план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на границе, а также соглашение между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» о развитии межгосударственных стыковых пунктов.

Завершает пакет документов меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».

