С китайской компанией состоялся обмен мнениями по проектам зеленой энергии и зеленого промпарка

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с председателем компании China Datang Corporation Ltd. Лю Цзюнем.

Как сообщили в министерстве, на встрече были доведены до внимания вопросы устойчивого развития экономики Азербайджана, диверсификации ненефтяного сектора и реформы, осуществляемые в рамках концепции зеленой энергии.

Отмечалось, что развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и применение технологических инноваций являются одними из приоритетных направлений экономики страны.

Стороны обсудили энергетический переход, реализацию проекта «Совместный промышленный парк зеленой энергии», капиталовложения в энергетический сектор, локализацию и трансфер технологий как перспективы совместной деятельности.

Отметим, что одна из крупнейших государственных энергетических компаний Китая China Datang Corporation Ltd. была основана в 2002 году. Компания имеет обширный опыт в области производства энергии, применения технологий возобновляемой энергии, энергоэффективности, производства оборудования и инновационных энергетических решений.