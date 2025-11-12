На Земле наблюдается сильная геомагнитная буря

Активность повысилась до высокого уровня из-за вспышек класса X, произошедших на поверхности Солнца.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в результате асимметричного выброса корональной массы во время вспышки X5, произошедшей 9-10 ноября, прогнозируется, что плазменная масса приблизится к Земле 12 ноября, передает 1news.az.

В настоящее время солнечная активность находится на уровне R1-R2 (слабая-умеренная), а начиная с середины дня и до 13 ноября она будет на уровне R3 (сильная-активная). Активность может продолжаться до полудня 13 ноября. В высоких географических широтах 12 ноября мощность магнитной бури составит 4-8 баллов по 10-балльной шкале, а 13 ноября снизится до уровня 3-5. В средних географических широтах 12 ноября мощность бури составит 4-7 баллов, а в последующие дни снизится до фонового уровня.

В результате выброса корональной массы, произошедшего 9-10 ноября, на 12 ноября в высоких широтах прогнозируется магнитная буря уровня G2-G4. К середине дня она усилится до уровня G3-G4 (сильная).

Прогнозируется, что из-за выброса корональной массы 13 ноября буря сохранится на уровне G1-G3. 14 ноября активность пойдет на спад.