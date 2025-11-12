Стала известна причина оползня во дворе детской поликлиники в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во время работ по благоустройству и реконструкции, связанных с расширением нового парка в Хатаинском районе, произошёл небольшой оползень.

Об этом 1news.az сообщил начальник Общественно-политического и гуманитарного отдела Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По словам П. Иманова, в рамках проекта по увеличению зелёных зон и посадке деревьев для обеспечения их агротехнического обслуживания были проложены водопроводные линии. На одной из них возникла скрытая утечка воды, что и стало причиной оползня.

«Грунт в этом месте мягкий, поэтому произошёл небольшой сход земли - всего на одном-двух квадратных метрах. Серьёзной опасности нет», - отметил Панах Иманов.

Он также подчеркнул, что, к счастью, пострадавших нет. Повреждённая водопроводная линия была оперативно восстановлена, а на месте проведены очистные работы.

«Сейчас уже все в порядке. Кроме того, привлечены специалисты, которые дадут свои заключения. Их мнение будет учтено при дальнейшем благоустройстве - в частности, при выборе пород деревьев и определении необходимых мер безопасности», - добавил П. Иманов.

10:53

На территории посёлка Ахмедлы Хатаинского района произошёл оползень.

Как передает 1news.az, отвечая на запрос Trend председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев, отметил, что специалисты Агентства геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов в настоящее время находятся на месте инцидента, связанного с оползнем на территории посёлка Ахмедлы Хатаинского района.

«На территории проводятся исследования и мониторинги, о результатах будет предоставлена информация».

10:35

В Баку, в посёлке Ахмедлы Хатаинского района, произошёл оползень.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зафиксирован во дворе детской поликлиники №9, расположенной на улице Вунг Тау.

В результате оползня слой грунта осыпался на припаркованный во дворе поликлиники автомобиль.

По предварительной версии, причиной инцидента стал чрезмерный полив зелёных насаждений на территории в ночное время.