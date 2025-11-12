Дорожная полиция напомнила о смертельной опасности превышения скорости

Одним из основных факторов, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлыми последствиями, является высокая скорость.

Наблюдения показывают, что многие аварии, происходящие в результате превышения скоростного режима, заканчиваются трагически.

Как передаёт 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, целью установления ограничения скорости является не ограничение движения транспортных средств, а защита человеческой жизни. Скоростной лимит, устанавливаемый для каждого участка дороги, определяется с учётом как технических характеристик дороги, так и требований безопасности.

Однако некоторые водители, нарушая эти правила и двигаясь на высокой скорости, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения.

«Нельзя забывать, что при движении на высокой скорости время, необходимое для реакции водителя, сокращается, а тормозной путь, наоборот, увеличивается в несколько раз. Это делает предотвращение аварии практически невозможным. В результате секундная неосторожность иногда оборачивается трагедией для целой семьи.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз обращается ко всем водителям, призывая их к ответственному поведению за рулём, а также к строгому соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения», - говорится в сообщении.