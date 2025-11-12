Народный артист Мансум Ибрагимов отложил юбилейный концерт в Гяндже - ВИДЕО
Народный артист Мансум Ибрагимов отложил концерт, который должен был состояться сегодня в Гяндже.
Как передает 1news.az, об этом народный артист сообщил на своей странице в социальных сетях.
Мастер мугама заявил, что причиной переноса концерта, который должен был пройти в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в связи с его юбилеем, стала катастрофа турецкого военного самолёта, возвращавшегося вчера из Гянджи.
«Там погибли 20 военнослужащих. Шехид Турции - наш шехид. Ваша боль - наша боль, дорогая наша Турция.
Да упокоит Аллах души всех шехидов. Мы сообщим о новом времени проведения концерта. Спасибо за понимание».
