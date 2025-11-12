В Сумгайыте 600 абонентов временно останутся без газа

В городе Сумгайыт будет временно приостановлено газоснабжение 600 абонентов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом информировал Сумгайытский участок эксплуатации газа Производственного объединения «Азеригаз».

Сообщается, что в связи с переносом существующих газовых счётчиков на новую линию с 12:00 12 ноября будет наблюдаться временный перерыв в газоснабжении 600 абонентов в посёлке Джорат города Сумгайыт, на территории, называемой «Дёрд йол».

Подача газа будет восстановлена после завершения работ.