В Сумгайыте 600 абонентов временно останутся без газа
В городе Сумгайыт будет временно приостановлено газоснабжение 600 абонентов.
Как сообщает Oxu.Az, об этом информировал Сумгайытский участок эксплуатации газа Производственного объединения «Азеригаз».
Сообщается, что в связи с переносом существующих газовых счётчиков на новую линию с 12:00 12 ноября будет наблюдаться временный перерыв в газоснабжении 600 абонентов в посёлке Джорат города Сумгайыт, на территории, называемой «Дёрд йол».
Подача газа будет восстановлена после завершения работ.
