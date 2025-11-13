Турция приостановила полеты С-130

Министерство национальной обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в Грузии.

Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве республики.

"Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты самолетов [С-130], прошедших осмотры, будут возобновлены", - отметили в Минобороны Турции.

Самолет С-130 потерпел крушение 11 ноября в воздухе над территорией Грузии, возвращаясь из Азербайджана.

На его борту находились запчасти для самолетов F-16, участвовавших в военном параде в Баку по случаю 5-й годовщины Победы в Карабахской войне, и технические специалисты для обслуживания этих истребителей – всего 20 человек вместе с членами экипажа. Возвращавшийся транспортник перевозил запасные части и расходные материалы для F-16, и в этом шеститонном грузе не было боеприпасов или взрывчатых веществ.