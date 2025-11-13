 Пшеницу из РФ и Казахстана, завезенную через Азербайджан, проверили на качество в Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пшеницу из РФ и Казахстана, завезенную через Азербайджан, проверили на качество в Армении

First News Media12:53 - Сегодня
Пшеницу из РФ и Казахстана, завезенную через Азербайджан, проверили на качество в Армении

Пшеница, завезенная в Армению из России и Казахстана (железной дорогой через территорию Азербайджана и Грузии - ред), прошла лабораторные проверки со стороны Инспекционного органа по безопасности пищевой продукции Армении.

Как сообщает инспекция, проверки (фитосанитарные и по техническим условиям качества) проходили на основе стандартов Евразийского союза. В ходе фитосанитарных проверок (на наличие вредителей, сорняков и заболеваний) карантинных организмов не обнаружено, передают армянские СМИ со ссылкой на Инспекционный орган по безопасности пищевой продукции Армении.

Проверки концентрации токсичных веществ (тяжелых металлов, пестицидов, грибков) не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Проверки на характеристики качества пшеницы (содержания полезных веществ - ред) пока не завершены.

Напомним, партия российской пшеницы прибыла на армянскую пограничную железнодорожную станцию Айрум вечером 5 ноября, а казахстанская – 8 ноября. Это были первые за 35 лет прямые железнодорожные перевозки через Азербайджан из России или по ее территорию (так как пшеница из Казахстана тоже проследовала через территорию РФ).

Поделиться:
277

Актуально

Повестка Президента

Президент требует управленческой дисциплины: новая эпоха ответственности и ...

Политика

Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина ...

Политика

Руководитель АП представил общественности полномочного представителя ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20 °C

Общество

Новость от «Yacht Club Residence»!

Состоялась церемония открытия Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - ФОТО

В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20 °C

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Таране Самедовой сократили срок наказания

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

You Will Speak: как идея одной жительницы Баку превратилась в международную школу английского

В Азербайджане прекратил деятельность известный музей

Последние новости

Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

Сегодня, 15:13

Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова - ФОТО

Сегодня, 15:07

Новость от «Yacht Club Residence»!

Сегодня, 14:50

Состоялась церемония открытия Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - ФОТО

Сегодня, 14:44

Глава МВД Грузии сообщил об обнаружении всех фрагментов самолета ВВС Турции

Сегодня, 14:35

В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

Сегодня, 14:10

Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР - ФОТО

Сегодня, 14:00

Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову

Сегодня, 13:55

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20 °C

Сегодня, 13:50

Эмин Амруллаев назвал ключевые факторы, влияющие на качество образования

Сегодня, 13:45

Минобороны Турции: В самолете, потерпевшем крушение, боеприпасов не было

Сегодня, 13:38

Установлены новые правила финансирования газет

Сегодня, 13:35

Проверка дома торжеств в Сабунчинском районе раскрыла обман потребителей - ФОТО

Сегодня, 13:30

Президент требует управленческой дисциплины: новая эпоха ответственности и служения народу

Сегодня, 13:25

Эмин Амруллаев: В ближайшие годы проблема аварийных школ будет полностью решена

Сегодня, 13:22

Увеличена сумма финансовой поддержки сайтам

Сегодня, 13:18

Турция приостановила полеты С-130

Сегодня, 13:15

Взрыв в ресторане в Баку унёс жизнь женщины

Сегодня, 13:10

Группа Mamagama номинирована на международную премию - ФОТО

Сегодня, 13:05

Спикер НС Армении прокомментировал задержание оппозиционных блогеров после его заявления

Сегодня, 12:57
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52