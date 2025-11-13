Пшеницу из РФ и Казахстана, завезенную через Азербайджан, проверили на качество в Армении

Пшеница, завезенная в Армению из России и Казахстана (железной дорогой через территорию Азербайджана и Грузии - ред), прошла лабораторные проверки со стороны Инспекционного органа по безопасности пищевой продукции Армении.

Как сообщает инспекция, проверки (фитосанитарные и по техническим условиям качества) проходили на основе стандартов Евразийского союза. В ходе фитосанитарных проверок (на наличие вредителей, сорняков и заболеваний) карантинных организмов не обнаружено, передают армянские СМИ со ссылкой на Инспекционный орган по безопасности пищевой продукции Армении.

Проверки концентрации токсичных веществ (тяжелых металлов, пестицидов, грибков) не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Проверки на характеристики качества пшеницы (содержания полезных веществ - ред) пока не завершены.

Напомним, партия российской пшеницы прибыла на армянскую пограничную железнодорожную станцию Айрум вечером 5 ноября, а казахстанская – 8 ноября. Это были первые за 35 лет прямые железнодорожные перевозки через Азербайджан из России или по ее территорию (так как пшеница из Казахстана тоже проследовала через территорию РФ).