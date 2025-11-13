Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 14 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Южно-восточный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-12 °C, днем - 15–20 °C. Атмосферное давление - 765 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85 %, днем 70–75 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди и туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10 °C, днем - 15–20 °C; в горах ночью 3-7 °C, днем 10-15 °C.