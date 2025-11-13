Минобороны Турции: В самолете, потерпевшем крушение, боеприпасов не было

На C-130 военно-грузовом самолете, разбившемся в Грузии, боеприпасов не было.

Об этом сообщил представитель Минобороны Турции журналистам в Анкаре, передает NTV.

Министерство также уточнило, что экипаж самолета состоял из технического персонала по обслуживанию F-16, доставленных в Азербайджан в связи с Днем Победы.

Минобороны Турции считает преждевременным говорить о причинах катастрофы в Грузии турецкого военно-транспортного самолета С-130, расследование продолжается.

"В настоящее время слишком рано комментировать вопрос о причинах случившегося. Продолжающееся расследование происшествия прояснит причину инцидента", - сообщил представитель ведомства.

Минобороны также указало, что разбившийся "самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после завершения технического обслуживания был поставлен на вооружение в 2014 году", а в 2022 году прошел модернизацию.

"Вопреки появившимся утверждениям этот самолет не был выведен из эксплуатации страной-пользователем (Саудовской Аравией - прим. ред.), а являлся излишком [для саудовских ВВС]. Самолеты C-130 продолжают эксплуатироваться Саудовской Аравией", - добавили в ведомстве.

Самолет С-130 потерпел крушение 11 ноября в воздухе над территорией Грузии, возвращаясь из Азербайджана.

На его борту находились запчасти для самолетов F-16, участвовавших в военном параде в Баку по случаю 5-й годовщины Победы в Карабахской войне, и технические специалисты для обслуживания этих истребителей – всего 20 человек вместе с членами экипажа. Возвращавшийся транспортник перевозил запасные части и расходные материалы для F-16.