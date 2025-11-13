Обнаружено тело 20-го погибшего в крушении самолета ВВС Турции

Тело 20-го погибшего военнослужащего обнаружено в результате поисковых работ на месте крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции С-130.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Самолет С-130 потерпел крушение 11 ноября в воздухе над территорией Грузии, возвращаясь из Азербайджана.

На его борту находились запчасти для самолетов F-16, участвовавших в военном параде в Баку по случаю 5-й годовщины Победы в Карабахской войне, и технические специалисты для обслуживания этих истребителей – всего 20 человек вместе с членами экипажа. Возвращавшийся транспортник перевозил запасные части и расходные материалы для F-16, и в этом шеститонном грузе не было боеприпасов или взрывчатых веществ.