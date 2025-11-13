 Спикер НС Армении прокомментировал задержание оппозиционных блогеров после его заявления | 1news.az | Новости
Армения

Спикер НС Армении прокомментировал задержание оппозиционных блогеров после его заявления

First News Media12:57 - Сегодня
Спикер НС Армении прокомментировал задержание оппозиционных блогеров после его заявления

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал задержание блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна после того, как он написал заявление в правоохранительные органы.

По словам Симоняна, непозволительно обсуждать чью-либо интимную жизнь. Помимо этого, угрозы содержат в себе уголовный элемент.

«Да, все будут наказаны по закону. Все, кто хулиганит и угрожает. Ничего удивительного», – сказал спикер парламента Армении журналистам.

Симонян уверен, что сделал все правильно. Он призвал всех, кто получает угрозы и оскорбления, обращаться в правоохранительные органы.

Утром 13 ноября в дома ведущих подкаста «Имнемними» Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна ворвались силовики в масках и после обысков увезли их в Следственный комитет. В ведомстве пояснили, что возбуждено дело по признакам хулиганства. Позже адвокат Рубен Меликян сообщил, что их задержали по делу о хулиганстве, которое было заведено на основе заявления спикера парламента Алена Симоняна об оскорблениях в его адрес.

Напомним, блогеры уже проходили по делу о хулиганстве после высказываний в адрес премьер-министра в одном из выпусков. Самсонян и Сагателян были арестованы в марте прошлого года сроком на два месяца.

Позже суд смягчил меру пресечения, назначив административный надзор. Также им было запрещено вести передачу, однако в ноябре 2024 года этот запрет был снят. 2 мая 2025 года суд оправдал блогеров.

В Армении задержали оппозиционных блогеров, выпустивших интервью с Сержем Саргсяном

Источник: Sputnik Армения

