Иностранные специалисты смогут получить визу и ВНЖ в Азербайджане по упрощенной процедуре

Высококвалифицированные мигранты привносят в Азербайджан не только знания и профессиональные навыки, но и инновационные подходы, помогая восполнять дефицит кадров и способствуя долгосрочному развитию страны.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов в рамках презентации портала "Высококвалифицированный мигрант".

По его словам, в Азербайджане разработана программа, которая облегчает трудоустройство иностранных специалистов и лиц без гражданства, обладающих высоким уровнем квалификации.

"Кандидаты, набравшие не менее 70 баллов из 100, могут претендовать на участие в программе и упрощенный порядок рассмотрения заявок", - заявил он.

Гусейнов отметил, что представленный портал открывает для специалистов возможность реализовать себя в Азербайджане, поделиться опытом и внести вклад в развитие экономики. Программа также делает страну конкурентоспособной в привлечении талантов на международном уровне.

"В случае положительного рассмотрения заявки в течение 20 дней участники смогут получить упрощенную визу, вид на жительство для себя и членов семьи, а также в будущем претендовать на гражданство.

При этом они освобождаются от необходимости получения отдельного разрешения на работу", - сказал он.

Гусейнов добавил, что работодатели, зарегистрированные на портале, получат доступ к базе данных высококвалифицированных мигрантов и смогут напрямую предлагать им вакансии.