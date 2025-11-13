Увеличена сумма финансовой поддержки сайтам

Увеличена сумма финансовой поддержки субъектам онлайн-медиа.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в условиях конкурса Агентства развития медиа (MEDİA) на поддержку субъектов онлайн-медиа.

Отмечается, что по итогам конкурса Агентство подпишет с субъектами онлайн-медиа, объявленными победителями, договор о предоставлении каждому из этих субъектов финансовой помощи в размере 5 тыс. манатов ежемесячно.

Отметим, что ранее эта сумма составляла 3 тыс. манатов.