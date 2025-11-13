В Агстафе опрокинулась машина, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Агстафинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на территории Агстафинского района автомобиль потерял управление и опрокинулся на обочине.

В результате инцидента с травмами различной степени тяжести были госпитализированы Э.Мамедова (1988 г.р.), Г.Гараева (1984 г.р.), Н.Муганова (1983 г.р.), Л.Джалилова (1988 г.р.) и Р.Алиев (1984 г.р.). Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По факту происшествия ведётся расследование.