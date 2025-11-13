 Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму | 1news.az | Новости
В мире

Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

First News Media10:05 - Сегодня
Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из клиники в Тбилиси, где он находился с 2022 года, и отправили обратно в «исправительное учреждение номер 12» (Руставскую тюрьму), где он продолжит отбывать наказание на общих основаниях.

Об этом накануне сообщила в Facebook Специальная пенитенциарная служба Грузии.

В посте утверждается, что состояние здоровья Саакашвили в данный момент является «удовлетворительным», в связи с чем в стационарном лечении он больше «не нуждается». При этом грузинская пенитенциарная служба ссылается на решение лечащего врача политика.

Экс-президент вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября 2021 года - по данным следствия, он тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме «Вильнюс», спрятавшись в грузовике. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

В октябре 2021 года Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику «Вивамеди» в Тбилиси, где содержался в отдельной палате под стражей. 31 января 2023 года депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии. В клинике это отрицали.

Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. 12 марта 2025 года Тбилисский городской суд также приговорил экс-президента к девяти годам лишения свободы по делу о растрате из бюджета 9 млн лари (в пересчете - 3 млн евро). 17 марта тот же суд дал ему еще 4,5 года за незаконное пересечение госграницы. В результате частичного сложения наказаний общий срок тюремного заключения политика достиг после этого 12 лет и 6 месяцев.

Источник: DW





