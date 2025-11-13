Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми последствиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана выступило с обращением к водителям, в котором подчеркнуло опасность нарушения правил обгона.

«Нарушение правил обгона остаётся одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями. Возникновению таких ситуаций часто способствуют высокая скорость, рискованные манёвры и неправильная оценка дорожной обстановки водителями», - заявили в ГУГДП.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на ведомство, особую опасность представляет рискованный обгон с выездом на полосу встречного движения, который является одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

При таких столкновениях сила удара резко возрастает, поскольку скорости транспортных средств направлены навстречу друг другу, и исход зачастую оказывается трагическим.

ГУГДП напоминает, что обгон должен осуществляться только в местах, разрешённых дорожными знаками и правилами дорожного движения. Перед выездом на полосу встречного движения необходимо полностью оценить безопасность и не предпринимать никаких действий, создающих риск.

В управлении подчеркнули, что сосредоточенность внимания исключительно на дороге во время движения, правильная оценка движения других транспортных средств и принятие ответственных решений позволяют предотвратить возможные опасности.

ГУГДП призывает водителей помнить, что каждый неверный шаг за рулём ставит под угрозу жизнь не только водителя, но и всех участников движения. Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз призывает всех водителей быть внимательными, соблюдать правила и ответственно подходить к обеспечению безопасности.