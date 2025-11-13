Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США.

Гости выразили поздравления в связи с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа.

Выразив благодарность за поздравления, глава государства отметил историческое значение достигнутых в Вашингтоне соглашений между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул их важную роль в развитии региона.

Отметив, что азербайджано-американские отношения вышли на новый этап после переизбрания Дональда Трампа на пост президента, Ильхам Алиев напомнил, что в ходе его визита в Вашингтон в августе этого года были подписаны важные документы, касающиеся развития азербайджано-американских отношений.

Гости выразили признательность главе государства за официальную регистрацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США правительством Азербайджана и заявили о своем участии в открытии бакинского офиса этой церкви, расценив это как проявление заботы, проявляемой к представителям всех религий в республике.

На встрече обсуждалась работа, проводимая на государственном уровне в Азербайджане по развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, и было подчеркнуто, что в этом направлении в стране организовано множество важных международных мероприятий.

Было заявлено, что толерантность является образом жизни азербайджанского народа, а также отмечено, что исторически представители разных религий и народов жили здесь как одна семья в мире и согласии.