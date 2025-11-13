 Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

First News Media11:03 - Сегодня
Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США.

Гости выразили поздравления в связи с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа.

Выразив благодарность за поздравления, глава государства отметил историческое значение достигнутых в Вашингтоне соглашений между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул их важную роль в развитии региона.

Отметив, что азербайджано-американские отношения вышли на новый этап после переизбрания Дональда Трампа на пост президента, Ильхам Алиев напомнил, что в ходе его визита в Вашингтон в августе этого года были подписаны важные документы, касающиеся развития азербайджано-американских отношений.

Гости выразили признательность главе государства за официальную регистрацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США правительством Азербайджана и заявили о своем участии в открытии бакинского офиса этой церкви, расценив это как проявление заботы, проявляемой к представителям всех религий в республике.

На встрече обсуждалась работа, проводимая на государственном уровне в Азербайджане по развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, и было подчеркнуто, что в этом направлении в стране организовано множество важных международных мероприятий.

Было заявлено, что толерантность является образом жизни азербайджанского народа, а также отмечено, что исторически представители разных религий и народов жили здесь как одна семья в мире и согласии.

Поделиться:
148

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ...

Общество

В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА

Общество

В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и ...

Общество

Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми ...

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd. - ФОТО

ИВ Кюрдамирского района возглавит Эльшан Гасанли

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в НАР

Вагифу Гурбанову присвоено звание Национального героя

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы

Последние новости

Телекоммуникационный сектор Азербайджана подвергается фишинговой атаке

Сегодня, 11:17

Расследование крушения С-130 ВВС Турции сосредоточено на версии технеисправности

Сегодня, 11:13

Кино на неделю: Турецкая драма со звездой сериала «Слово пацана» в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

Сегодня, 11:03

В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА

Сегодня, 10:53

Адель дебютирует в новом фильме Тома Форда

Сегодня, 10:40

В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и управлению персоналом - ФОТО

Сегодня, 10:32

Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми последствиями

Сегодня, 10:25

В Армении задержали оппозиционных блогеров, выпустивших интервью с Сержем Саргсяном

Сегодня, 10:18

С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду

Сегодня, 10:14

Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Сегодня, 10:05

В Агстафе опрокинулась машина, есть пострадавшие

Сегодня, 09:52

Итальянская газета отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым

Сегодня, 09:45

Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России

Сегодня, 09:10

В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

Сегодня, 09:02

В Турции произошла серия землетрясений

Сегодня, 08:55

Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии

Сегодня, 08:40

Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в США

Сегодня, 08:32

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 08:25

Ирина Зарецка: Очень рада в третий раз выиграть Исламиаду

Сегодня, 00:00
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52