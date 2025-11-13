Кино на неделю: Турецкая драма со звездой сериала «Слово пацана» в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Иллюзия обмана 3»
Жанр - триллер, криминал
Режиссер - Рубен Фляйшер
В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт
Рейтинги: IMDb – 6,3/10, Tomatometer – 61%
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.
«Bi Umut»
Жанр – семейный, драма, биография (Турция)
Режиссер: Гекхан Ары
В главных ролях: Хюлья Дуяр, Арзум Онан, Фикрет Кушкан, Леон Кемстач
Рейтинги: IMDB - 6,9/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Фильм рассказывает реальную историю Гюльсюм Кабадайы, которая в течение десяти лет была как мать для юноши, оставшегося одиноким в больнице.