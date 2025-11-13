Кино на неделю: Турецкая драма со звездой сериала «Слово пацана» в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Иллюзия обмана 3»

Жанр - триллер, криминал

Режиссер - Рубен Фляйшер

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт

Рейтинги: IMDb – 6,3/10, Tomatometer – 61%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

«Bi Umut»

Жанр – семейный, драма, биография (Турция)

Режиссер: Гекхан Ары

В главных ролях: Хюлья Дуяр, Арзум Онан, Фикрет Кушкан, Леон Кемстач

Рейтинги: IMDB - 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает реальную историю Гюльсюм Кабадайы, которая в течение десяти лет была как мать для юноши, оставшегося одиноким в больнице.