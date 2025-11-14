На одном из перекрестков в Баку обновлена организация движения – ВИДЕО

На пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Кероглу Рагимова в Наримановском районе столицы внесены изменения в организацию дорожного движения.

С целью обеспечения безопасности водителей и пешеходов на перекрёстке Центром интеллектуального управления транспортом установлены новые светофоры, оснащённые LED-подсветкой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Центра интеллектуального управления транспортом.

Для лучшей видимости водителями были введены в эксплуатацию 16 светофоров типов «L» и «A» с пешеходными секциями.

Отметим, что работы выполнены на основе проекта Агентства наземного транспорта Азербайджана.